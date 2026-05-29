‘Mano’ Menezes anunció su segunda lista de convocados al frente de la selección peruana. Los 25 futbolistas citados se medirán ante Haití el 5 de junio en el Nu Stadium de Miami y ante España el 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

“Quien dice la verdad no necesita tener memoria”, afirmó Menezes a La Bicolor al defender su proceso y destacó que el promedio de edad del grupo sea ubica en 26 años, con el propósito de equilibrar experiencia y juventud.

“Los jóvenes traen oxígeno nuevo, traen entusiasmo, pero es necesario que los experimentados estén para señalar algunos caminos que ya han recorrido. Eso es lo que queremos mezclar, junto con calidad técnica y un juego muy organizado, para ser fuertes al enfrentar las dificultades que tendremos por delante”, refirió el DT

Las principales sorpresas son Bassco Soyer, delantero del Gil Vicente portugués, y Matías Córdova, arquero de Comerciantes Unidos. También generan expectativa Rodrigo Vilca, segundo llamado del club cutervino, y Jhonny Vidales de Melgar. Grimaldo no fue incluido por lesión.

Menezes explicó que planificará ambos partidos para dar minutos al mayor número posible de jugadores. “Haití nos exigirá fuerza física; España, mucha dinámica y cumplimiento de espacios”, señaló el DT.

“Queremos construir un lugar del que los jugadores sientan orgullo de estar, y que los que no están miren hacia acá y digan: quiero hacer todo para estar ahí”, explicó el estratega. La siguiente convocatoria será en septiembre, con cuatro partidos en una sola fecha FIFA.

Aportantes

Alianza Lima aportó más jugadores a la convocatoria con cuatro. Melgar (3), Universitario, Cristal y Comerciantes dos cada uno. El resto un jugador