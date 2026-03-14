Un violento asalto se registró la tarde del pasado jueves en el parque de la Unidad Vecinal, en la ciudad de Ica, donde tres delincuentes armados y encapuchados robaron una motocicleta a un joven de 19 años.

Delito en la zona

Según testigos, los sujetos interceptaron a dos jóvenes que conversaban junto a una mujer, a quienes amenazaron para despojarlos de sus celulares y billeteras.

Durante el asalto, uno de los afectados, identificado con las iniciales J.J.C.G., fue obligado a entregar las llaves de su motocicleta, una Yamaha R3 de color azul, que finalmente fue sustraída por los delincuentes.

El agraviado solicitó a la Policía intensificar las acciones de búsqueda para recuperar el vehículo menor y dar con el paradero de los responsables de este hecho delictivo.

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