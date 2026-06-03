Una camioneta vinculada a la empresa del conocido comerciante de zapatillas conocido como “Tío Fritz” sufrió un accidente de tránsito en la carretera Canta - Huayllay, a la altura del sector de Río Pallanga. El vehículo se despistó por causas que aún son materia de investigación.

Producto del accidente, dos ocupantes resultaron heridos y fueron auxiliados por personal de emergencia, siendo trasladados inicialmente a la posta médica de Huayllay para recibir atención. Las autoridades informaron que los lesionados no presentan heridas de gravedad.

Tras conocerse el hecho, se confirmó que el empresario conocido como “Tío Fritz” no se encontraba al interior de la camioneta al momento del accidente. El siniestro dejó además daños materiales en la unidad, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el despiste.