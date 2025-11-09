Un ciudadano conocido como “Chuzo” Palomino fue víctima del robo de su mototaxi en horas de la madrugada, en el pueblo joven San Martín de Porres, cerca del sector Acomayo por Micaela, en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica.

Delito en la zona

El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:19 de la mañana del 8 de noviembre, cuando delincuentes sustrajeron la motocicleta del frontis del domicilio del agraviado.

Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el ladrón huye a gran velocidad acelerando la unidad, mientras parte del toldo verde queda arrastrado sobre el techo de la moto, debido a la rapidez de la fuga.

En las imágenes también se observa al propietario corriendo desesperadamente tras su herramienta de trabajo, intentando sin éxito recuperar su vehículo. La moto, de color rojo, es descrita como la única fuente de sustento del ciudadano afectado.

Cualquier información sobre el paradero de la mototaxi puede comunicarse al número 914 255 140.

