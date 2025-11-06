Agentes del Grupo Terna de la Región Policial Ica, capturaron a tres presuntos delincuentes acusados de extorsionar a un ciudadano para devolverle su mototaxi robada, vehículo que representaba su principal herramienta de trabajo y sustento económico. La intervención se efectuó en el cauce de La Achirana, jurisdicción del distrito de La Tinguiña.

Extorsión y antecedentes

De acuerdo con el jefe de la Región Policial Ica, general PNP Leiby Huamán Daza, los detenidos integraban una organización delictiva conocida como “Los Rápidos de La Achirana”, dedicada al robo de vehículos menores y otros delitos en la provincia.

Los capturados fueron identificados como Erick Arnaldo Pérez Requena (46), alias “Negro”, de nacionalidad venezolana; Antonio Danyelo Aybar Hernández (22), alias “Toro”; y Jefferson Caysahuaca Braco (21), alias “Cholón”, ambos peruanos.

“El personal del Grupo Terna venía realizando acciones de inteligencia en zonas con alta incidencia de robo de vehículos menores. Gracias a esa labor se logró la desarticulación de esta banda que no solo robaba mototaxis, sino también motocicletas, celulares y otros objetos de valor”, explicó el general Huamán Daza.

El jefe policial indicó que el robo de la mototaxi tenía un fin extorsivo, pues los delincuentes exigían dinero al propietario a cambio de devolverle el vehículo. Este modus operandi, señaló, se ha vuelto frecuente en la región, donde las víctimas son trabajadores que dependen de sus unidades para generar ingresos diarios.

“El robo de vehículos menores tiene dos objetivos: desmantelarlos para la venta de autopartes o extorsionar a los propietarios. En este caso, los sujetos buscaban obtener dinero negociando la devolución de la mototaxi”, comentó Huamán Daza.

El venezolano Pérez Requena, alias “Negro”, contaba con antecedentes por robo a mano armada. Fue intervenido anteriormente en La Tinguiña tras ingresar a un minimarket con un arma de fuego. Los dos cómplices peruanos también registran antecedentes por robo agravado y hurto.

Durante la intervención, los agentes lograron recuperar la mototaxi azul robada de placa 1924-OY, además de dos motos lineales Pulsar NS 200 color gris, cinco celulares de alta gama (entre ellos un iPhone 16), tarjetas de crédito y aproximadamente 30 gramos de marihuana, lo que refuerza la hipótesis de que también se dedicaban a la micro comercialización de drogas.

El robo y la captura

El mototaxista agraviado había estacionado su vehículo para realizar unas actividades y, al regresar, descubrió que había sido sustraído. Los delincuentes habían forzado la chapa y trasladado la unidad hasta La Tinguiña, donde finalmente fue ubicada tras el seguimiento policial.

Los tres sospechosos se desplazaban en dos motocicletas modernas, desde las cuales realizaban labores de “reglaje” y seguimiento a potenciales víctimas. El Grupo Terna los redujo, hallándose en sus teléfonos conversaciones que evidencian la negociación del vehículo.

“Los detenidos aceptaron su responsabilidad. En los celulares incautados se hallaron mensajes donde coordinaban la venta del mototaxi y otros objetos robados”, precisó Huamán Daza.

“Estamos cruzando información para determinar si estos sujetos están implicados en otros eventos criminales. Hay coincidencias con casos de asaltos cometidos con motos lineales”, detalló el jefe policial.

