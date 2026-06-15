La selección de Japón volvió a captar la atención durante una Copa del Mundo, pero esta vez por una escena ocurrida fuera del terreno de juego. Tras el empate 2-2 frente a Países Bajos en su debut en el Mundial 2026, decenas de aficionados permanecieron en las tribunas del AT&T Stadium para recoger los residuos que habían quedado en su sector.

La imagen se repitió una vez más en una cita mundialista y fue registrada por asistentes y medios presentes en el estadio de Dallas. Al concluir el encuentro, los seguidores japoneses comenzaron a recorrer las gradas para reunir vasos, envoltorios y otros desechos antes de abandonar el recinto.

El comportamiento de la afición japonesa ya había llamado la atención durante los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. En esta edición del torneo, la práctica volvió a observarse desde el primer partido de su selección.

Durante el encuentro, muchos aficionados utilizaron bolsas azules infladas para alentar a su equipo desde las tribunas. Una vez terminado el compromiso, esas mismas bolsas fueron empleadas para recolectar la basura acumulada en las gradas.

Esta es superioridad cultural. Al término del partido, los aficionados japoneses se quedan a llevarse la basura pic.twitter.com/LcpXDDRCVl — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 15, 2026

¿Qué significa este gesto?

Esta práctica está vinculada a valores culturales relacionados con el respeto por los espacios compartidos y la responsabilidad colectiva. Para muchos ciudadanos japoneses, mantener limpio el lugar que ocupan forma parte de una conducta cotidiana que también trasladan a eventos deportivos.

La limpieza de las tribunas no responde a campañas organizadas ni a pedidos de las autoridades. Quienes participan consideran que es una forma de dejar las instalaciones en las mismas condiciones en las que las encontraron al llegar.

El comportamiento volvió a recibir comentarios positivos de otros asistentes al Mundial. Además, varios usuarios en redes sociales destacaron que la afición japonesa mantiene esta conducta independientemente del resultado obtenido por su selección.

🇯🇵 Terminó el partido contra Holanda y los japoneses se quedaron para limpiar todo el estadio.



La verdadera superioridad cultural. pic.twitter.com/37Ubq7uy60 — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) June 14, 2026

Empate dejó emociones hasta el final

Dentro del campo de juego, Japón y Países Bajos protagonizaron uno de los encuentros más disputados de la jornada. El conjunto neerlandés abrió el marcador a los 51 minutos gracias a un cabezazo de Virgil van Dijk.

La respuesta japonesa llegó pocos minutos después mediante Keito Nakamura, quien igualó el encuentro tras una acción generada por Takefusa Kubo. Sin embargo, Países Bajos recuperó la ventaja a los 64 minutos con una anotación de Crysencio Summerville.

Cuando parecía que los europeos se quedarían con la victoria, Japón volvió a reaccionar en los minutos finales. Daichi Kamada marcó de cabeza a los 88 minutos y estableció el 2-2 definitivo.

El empate permitió a la selección asiática extender una racha positiva frente a equipos europeos de primer nivel. En los últimos años, Japón ha conseguido resultados destacados ante selecciones como Alemania y España en competencias internacionales.