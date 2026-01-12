Una motocicleta fue robada durante la madrugada del 9 de enero, en el distrito de Pachacútec, provincia de Ica. El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:36 a. m. y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Delito en la zona

En las imágenes se observa a dos sujetos empujando la moto lineal luego de intentar encenderla de manera violenta. Incluso, uno de los individuos llegó a subirse al vehículo en un intento por ponerlo en marcha; sin embargo, al no lograrlo, ambos optaron por llevárselo jalándolo a lo largo de la vía.

De acuerdo con la denuncia presentada por la propietaria del vehículo, los presuntos autores del robo vestían polo y polera de color blanco, y uno de ellos llevaba gorra blanca.

