Un nuevo asalto bajo la modalidad de marcaje bancario se registró la noche del 24 de noviembre en el distrito de Parcona, donde delincuentes a bordo de motos lineales interceptaron y despojaron de su dinero a un ciudadano que minutos antes había retirado efectivo de una agencia bancaria ubicada en la Plaza de Armas de Ica.

Delito criminal

El hecho ocurrió alrededor de las 7:39 de la noche, cuando la víctima regresaba a su vivienda en Parcona tras realizar operaciones financieras y otras diligencias en el centro de la ciudad de Ica. Según el testimonio brindado a las autoridades, el afectado retiró dinero aproximadamente a las 5:30 p. m. en la agencia bancaria y luego caminó por la avenida Grau con dirección a Amazonas, donde abordó un colectivo que lo trasladaría hacia su distrito.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad —dos ángulos distintos de las calles 9 de Diciembre y Tacna— muestran que las motos siguieron de cerca al vehículo donde se desplazaba la víctima. Minutos después de que descendiera del colectivo, ya cerca del estadio Hugo Sotil, los delincuentes lo rodearon y lo encañonaron para arrebatarle sus pertenencias.

De acuerdo con las grabaciones, los delincuentes portaban armas de fuego. La rapidez del ataque y la coordinación hacen presumir que la víctima fue seguida desde la salida del banco.

VIDEO RECOMENDADO