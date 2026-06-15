La Policía Nacional del Perú (PNP) destruyó maquinaria, equipos e insumos valorizados en más de S/1.2 millones en un operativo de interdicción ejecutado en la provincia de Huamalíes, pese a la resistencia de cerca de 120 personas que intentaron frenar la acción bloqueando las vías de acceso con rocas.

La acción se llevó a cabo el 12 de junio tras un trabajo de inteligencia entre efectivos de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de la PNP y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. El personal se desplazó hasta el sector de Micarín, donde identificaron operaciones de minería ilegal que se realizaban en una zona intangible de aproximadamente seis hectáreas.

Durante la intervención, se incautó una excavadora sobre orugas, dos balsas tipo draga, dos campamentos mineros, seis motores de fabricación china, un chute gravimétrico portátil, dos generadores eléctricos, ocho bombas de succión, 480 galones de combustible, 600 metros de tubería de PVC, 500 metros de manguera corrugada, 200 metros de alfombra clasificadora, dos zarandas y tres baterías.

El perjuicio económico ocasionado a las presuntas organizaciones criminales se estimó en S/ 1 244 800, afectando significativamente su capacidad operativa en la zona. Frente a ello, se dispuso la destrucción de lo incautado.

INTENTO DE BLOQUEO

Sumado a esta actividad informal, aproximadamente 120 personas, entre presuntos mineros ilegales y pobladores, adoptaron una actitud “hostil” y bloquearon los accesos al lugar para obstaculizar el operativo.

Efectivos de la Región Policial Huánuco se sumaron a la intervención y, mediante el diálogo y acciones de control, consiguieron el repliegue de los manifestantes.