Un sismo de magnitud 4.2 fue reportado la noche de este sábado 15 de agosto en Pisco, región Ica. Paradójicamente, a 19 años del devastador terremoto en Pisco de magnitud 7.9, que dejó 596 personas fallecidas, 431 mil 313 damnificados, más de 91 mil viviendas destruidas y miles de heridos.

El movimiento ocurrió a las 19:48 horas y tuvo su epicentro a 85 kilómetros al sur de Pisco, en Ica.

El temblor se produjo con una profundidad de 16 kilómetros . La información fue difundida por el Centro Sismológico Nacional del IGP, entidad encargada de vigilar la actividad sísmica en el país.

El registro también detalla que las coordenadas del evento corresponden a una latitud de -14.44 y una longitud de -76.46. Estos datos permiten establecer con precisión el punto donde se originó el movimiento sísmico.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0558

Fecha y Hora Local: 15/08/2026,19:48:54

Magnitud: 4.2

Profundidad: 16 km

Latitud: -14.44

Longitud: -76.46

Intensidad: III Pisco

Referencia: 85 km al S de Pisco, Pisco - Icahttps://t.co/YagTfEDSbl — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 16, 2026

Recomendaciones ante un sismo

Ante un evento nuevo sismo, las autoridades recomiendan conservar la calma y dirigirse a las zonas seguras previamente identificadas. Además, recordaron la importancia de brindar apoyo a los menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad durante una evacuación.

Otra de las medidas es mantenerse alejado de ventanas, puertas exteriores, espejos, vidrios y elementos que puedan desprenderse. Si la persona se encuentra en la vía pública, se aconseja tomar distancia de postes y cables eléctricos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a la población a identificar las zonas seguras tanto dentro como fuera de sus viviendas. Además, recomienda contar con un plan familiar que permita actuar de manera organizada en caso de una emergencia.

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