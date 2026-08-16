Un sismo de magnitud 4.2 fue reportado la noche de este sábado 15 de agosto en Pisco, región Ica. Paradójicamente, a 19 años del devastador terremoto en Pisco de magnitud 7.9, que dejó 596 personas fallecidas, 431 mil 313 damnificados, más de 91 mil viviendas destruidas y miles de heridos.
El movimiento ocurrió a las 19:48 horas y tuvo su epicentro a 85 kilómetros al sur de Pisco, en Ica.
El temblor se produjo con una profundidad de 16 kilómetros. La información fue difundida por el Centro Sismológico Nacional del IGP, entidad encargada de vigilar la actividad sísmica en el país.
El registro también detalla que las coordenadas del evento corresponden a una latitud de -14.44 y una longitud de -76.46. Estos datos permiten establecer con precisión el punto donde se originó el movimiento sísmico.
Recomendaciones ante un sismo
Ante un evento nuevo sismo, las autoridades recomiendan conservar la calma y dirigirse a las zonas seguras previamente identificadas. Además, recordaron la importancia de brindar apoyo a los menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad durante una evacuación.
Otra de las medidas es mantenerse alejado de ventanas, puertas exteriores, espejos, vidrios y elementos que puedan desprenderse. Si la persona se encuentra en la vía pública, se aconseja tomar distancia de postes y cables eléctricos.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a la población a identificar las zonas seguras tanto dentro como fuera de sus viviendas. Además, recomienda contar con un plan familiar que permita actuar de manera organizada en caso de una emergencia.
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