La película Tu corazón será destrozado presentó su primer tráiler y póster oficial de cara a su estreno en los cines del país, programado para el próximo 20 de agosto.

La producción adapta la novela homónima de Anna Jane, autora que alcanzó notoriedad en Rusia y Europa del Este gracias al éxito de sus historias románticas dirigidas al público juvenil.

Este es el tráiler oficial de la película:

Una historia de amor marcada por la tensión y la vulnerabilidad

La trama sigue a Polina, una adolescente que llega a un nuevo colegio con la intención de pasar desapercibida. Sin embargo, rápidamente se convierte en víctima de burlas y hostigamiento por parte de sus compañeros.

Su situación cambia cuando Bars, uno de los estudiantes más temidos y enigmáticos del centro educativo, le propone fingir una relación sentimental para protegerla. Lo que comienza como un acuerdo de conveniencia termina convirtiéndose en una relación cada vez más intensa, donde los límites entre el afecto, la dependencia emocional y el control comienzan a difuminarse.

Inspirada en fenómenos de BookTok y romances virales

Lejos de las fórmulas tradicionales de la comedia romántica adolescente, la película apuesta por una atmósfera más oscura y emocional.

La producción busca conectar con las audiencias que impulsaron fenómenos juveniles como After, Culpa Mía, A través de mi ventana y El verano que me enamoré, especialmente entre comunidades digitales como BookTok y fandoms literarios.

El primer avance muestra una narrativa centrada en conflictos emocionales, relaciones intensas y personajes que enfrentan sus propias inseguridades mientras intentan construir vínculos afectivos.

Quiénes integran el elenco

La adaptación cinematográfica está dirigida por Mikhail Vaynberg.

El reparto principal está conformado por:

Veronika Zhuravleva

Daniel Vegas

Alya Mayer

Maksim Saprykin

Evgeniya Loza

Pavel Kuzmin

Expectativa entre los lectores de la novela

Desde su anuncio, la película ha generado expectativa entre los seguidores de la obra original de Anna Jane, considerada una de las novelas juveniles más comentadas dentro de comunidades literarias digitales.

La adaptación llegará a los cines con una historia que explora temas como el amor adolescente, el miedo al abandono, la búsqueda de identidad y las relaciones marcadas por la dependencia emocional.