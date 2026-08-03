La empresa de transporte público Translima suspendió sus operaciones luego de que un delincuente lanzara un artefacto explosivo contra una de sus unidades en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Panamericana Norte, en el distrito de San Martín de Porres.

Según informó América Noticias, el ataque fue registrado en video por el propio agresor, quien posteriormente envió las imágenes mediante WhatsApp a conductores y cobradores de la empresa como parte de las amenazas extorsivas.

De acuerdo al testimonio de los trabajadores, el explosivo llevaba la firma de la organización criminal denominada “Centauro”.

Empresa denuncia extorsiones de varias organizaciones criminales

Representantes de Translima señalaron que la empresa es víctima de extorsiones desde el año pasado.

Indicaron que la flota de 60 buses realizaba pagos diarios de S/ 55 por unidad a cuatro organizaciones criminales para evitar atentados contra los conductores y cobradores.

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, los grupos mencionados son “Centauro”, “El Tren de Aragua”, “Los Norteños” y “Los Papis”.

Asimismo, denunciaron que recientemente otras dos organizaciones delictivas comenzaron a exigir nuevos pagos.

Según un transportista, uno de los grupos solicitó S/ 30.000 como cuota de ingreso y S/ 20 diarios por vehículo, mientras que otro exigió S/ 50.000 de inscripción y S/ 15 diarios por unidad.

Atentado obligó a paralizar el servicio

Los trabajadores señalaron que las nuevas exigencias económicas hicieron inviable continuar con los pagos, situación que habría motivado el reciente atentado.

Como consecuencia, Translima decidió suspender temporalmente sus operaciones para resguardar la seguridad de sus conductores, cobradores y pasajeros.

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar la participación de las organizaciones criminales mencionadas por la empresa.

Empresa ya había sido blanco de ataques

Según los antecedentes del caso, el 21 de junio de 2025 fue asesinado el conductor Marcial Oré cuando salía del depósito vehicular de la empresa, en la intersección de las avenidas Izaguirre y Bertello, en el límite entre San Martín de Porres y el Callao.

Dos meses después, otro conductor de Translima fue asesinado en la misma zona.

Además, el 28 de julio de 2026, un bus de la línea 18 de la empresa fue atacado a balazos en Carabayllo mientras transportaba pasajeros. En ese hecho no se reportaron víctimas mortales.

Frente a esta situación, representantes de los transportistas solicitaron al Gobierno reforzar la seguridad en las rutas mediante un mayor despliegue policial y la participación de las Fuerzas Armadas.