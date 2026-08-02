Un adolescente de 15 años fue asesinado de una puñalada por delincuentes que intentaban robarle el celular en el distrito del Rímac. El crimen se registró la tarde del sábado 1 de agosto.

Según América Noticias, el menor caminaba por la avenida Abelardo Gamarra cuando fue interceptado por delincuentes. Al intentar evitar el robo, fue atacado y murió a pocos metros de un parque con juegos infantiles.

La víctima caminaba junto a otra persona cuando fue interceptada por delincuentes que se movilizaban en una motocicleta para robarle el celular. Al intentar evitar el asalto, el adolescente de 15 años fue apuñalado con un arma blanca.

Gravemente herido, el adolescente intentó escapar de sus atacantes, pero la gravedad de la puñalada se lo impidió y terminó desplomándose sobre el pavimento.

Al enterarse de lo ocurrido, los familiares del adolescente acudieron al lugar del ataque, donde expresaron su dolor por la pérdida.

Agentes de Criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron hasta la escena para recabar evidencias. Durante las diligencias, los peritos encontraron dos objetos que llamaron su atención: una zapatilla negra y un espejo retrovisor de motocicleta.

Asimismo, los investigadores revisarán las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas, las cuales podrían aportar información para identificar a los responsables del crimen y lograr su detención.