Un conductor abandonó su vehículo luego de protagonizar un choque frontal con otro automóvil en el kilómetro 1 de la Carretera Central, a la altura del empalme con la vía de evitamiento al distrito de Acolla, en la provincia de Jauja. La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar al responsable y determinar las causas del accidente.

El accidente se registró alrededor de las 8:00 de la noche del domingo 2 de agosto e involucró a una camioneta Toyota RAV4 de placa B2C-363 y un automóvil Toyota Corolla de placa D7Q-457. Ambos vehículos quedaron detenidos sobre el carril izquierdo de la vía, lo que ocasionó una obstrucción parcial del tránsito.

En el lugar solo fue encontrado Jerson Chamorro Tolentino (29), conductor del automóvil, quien resultó ileso y no requirió atención médica. Según declaró a los agentes policiales, el conductor de la camioneta habría abandonado la unidad tras el impacto y se retiró antes de la llegada de las autoridades.

La Policía de Carreteras de Acolla realiza las diligencias para identificar al conductor de la camioneta y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.