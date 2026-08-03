Un ciudadano identificado como Alexander realizó una protesta frente a la sede de la Región Policial Junín para exigir mayor control sobre los vehículos estacionados en zonas rígidas de Huancayo. El manifestante pidió que la Policía Nacional haga cumplir las normas de tránsito y cuestionó que algunos efectivos también incurren en este tipo de infracciones.

Durante su protesta, sostuvo que en diversas calles de la ciudad, especialmente en los alrededores de instituciones públicas, es frecuente encontrar vehículos mal estacionados y que las intervenciones solo alcanzan a algunos conductores. “Le pedimos al jefe de la región más efectivos policiales y que cumplan con las normativas”, manifestó.

En respuesta, el jefe de la Región Policial Junín, el general César Calero, señaló que la Municipalidad Provincial de Huancayo también tiene responsabilidad en el problema debido a la falta de una adecuada señalización del tránsito.