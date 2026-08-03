El suboficial PNP en situación de retiro Christian Wilfredo Astocondor Zavaleta fue asesinado por un delincuente que tuvo entrenamiento militar y buscaba robar 120 mil dólares que el amigo de la víctima, un empresario automotriz, había retirado de un banco situado en pleno Centro Histórico de Trujillo.

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Domingo al Día reveló más detalles de la tragedia ocurrida la noche del pasado 10 de julio en la urbanización Las Orquídeas. El dominical difundió parte de los testimonios que dieron al Ministerio Público los asaltantes detenidos y el hombre de negocios a quien le seguían los pasos.

El empresario indicó que luego de retirar un préstamo de 120 mil dólares de un banco situado en el jirón Gamarra encontró a Astocondor y quedaron en ir a cenar. El suboficial en retiro subió a la camioneta de su amigo y cuando llegaron a Las Orquídeas se percataron que los seguían.

“Cuando estoy estacionándome, yo me percato por el espejo retrovisor que venían dos motos siguiéndonos desde la esquina, en ese momento él (suboficial en retiro) baja de la camioneta y es donde una moto a bordo de dos personas se estaciona delante de la camioneta, y se baja una persona con una pistola y se va por el lado derecho, por donde estaba Christian. En ese mismo momento escucho disparos y mi reacción fue acelerar el carro”, dijo el empresario.

De acuerdo a cámaras de seguridad, uno de los delincuentes le disparó en repetidas ocasiones a Astocondor y luego huyó en una motocicleta.

El hombre de negocios, en tanto, aceleró su camioneta y se llevó por delante a un delincuente que iba en otro vehículo menor. Esto permitió atrapar a Alexander Milla Reyes. Después, la Policía detuvo David Castañeda Martínez (28), alias “Colorado”, quien había salido del penal hace dos meses tras cumplir una condena por extorsión. Él dio detalles del ataque y delató a Alfredo Miguel Rondón Álvarez (32), alias “Negrasho”, como el autor del asesinato.

“Negrasho” cumplió servicio militar en Ayacucho y es experto en el manejo de todo tipo de armamento. Él fue atrapado el 28 de julio y durante el interrogatorio confesó su delito. “Soy el gatillero (quien disparó). Si me tengo que comer una cana larga (ir a prisión por mucho tiempo), me voy a comer una cana larga. Déjenme que me juzgue Dios”, le dijo a sus captores.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, manifestó que a los detenidos les esperaría la máxima pena.