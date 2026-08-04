Una discusión que se desató tras un choque entre dos mototaxis en el sector de Villa El Amauta, en el distrito limeño de San Martín de Porres, terminó en tragedia. Durante el altercado, uno de los involucrados sacó un arma blanca y atacó a su oponente, quien perdió la vida a consecuencia de las heridas, según informó RPP.

En medio de la confrontación, el atacante apuñaló en repetidas ocasiones a la víctima en el pecho. Tras la agresión, otros mototaxistas le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia a un establecimiento de salud cercano. Pese a los esfuerzos, los médicos únicamente confirmaron su fallecimiento.

Las autoridades identificaron al presunto autor del crimen como Francisco Ramón Barazarte Godoy, de 26 años y nacionalidad venezolana. Su participación en el ataque quedó registrada por las cámaras de videovigilancia de la zona, cuyas imágenes fueron clave para que los agentes lograran establecer su identidad en poco tiempo.

Tras conocer lo ocurrido y ubicar el lugar donde se encontraba el presunto agresor, un grupo de compañeros de la víctima se dirigió hasta la vivienda de Barazarte Godoy con la intención de hacer justicia por cuenta propia. Durante el incidente, intentaron lincharlo y sacaron a la vía pública diversos objetos del inmueble, entre ellos un televisor y una lavadora.

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La oportuna intervención de los efectivos de la Policía Nacional impidió que la turba consumara el linchamiento. Los agentes restablecieron el orden y capturaron al presunto homicida, quien permanece bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen.