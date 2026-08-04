Un comerciante fue asesinado a balazos frente a su madre dentro de un restaurante de comida rápida, ubicado en el cruce de las avenidas 26 de Noviembre y Zepita, en Villa María del Triunfo.

Según información de RPP, alrededor de la medianoche tres personas entraron al negocio simulando ser clientes. Instantes después, uno de ellos habría dado una señal que permitió el ingreso de un cuarto individuo, quien se acercó al comerciante y le disparó a sangre fría.

“Yo estaba en la cocina, lavando los servicios. (El sicario) entró por la puerta y le da en la cabeza (a mi hijo). Volteo y mi hijo cae. Tres balas le dan metido en la cabeza”, manifestó la madre de la víctima.

Tras perpetrar el crimen, tanto el sicario como sus supuestos cómplices huyeron rápidamente por una escalera que conduce a la parte alta del cerro de este sector de Villa María del Triunfo, según relataron testigos consultados por dicho medio.

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Agentes de la Policía Nacional llegaron al restaurante y acordonaron la zona para iniciar las diligencias e investigaciones correspondientes.

La víctima fue identificada como José Fernando Araníbar Chinchay. Su muerte dejó en la orfandad a una menor de edad.

Las investigaciones, que ya se encuentran en marcha, permitirán determinar el móvil del homicidio. Una de las hipótesis que maneja la Policía es que el crimen esté relacionado con el cobro de cupos; sin embargo, esta posibilidad deberá ser corroborada en el curso de las diligencias.