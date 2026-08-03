La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el próximo jueves 6 de agosto pondrá en marcha el plan piloto Carril Bidireccional Arequipa, una medida que busca reorganizar el tránsito en la avenida Arequipa y priorizar la circulación de los buses del Corredor Azul.

La primera etapa del proyecto abarcará un tramo de 1,5 kilómetros, desde la avenida 9 de Diciembre (Paseo Colón) hasta el jirón Emilio Fernández.

Prioridad para el transporte público, peatones y ciclistas

Según la ATU, la intervención consiste en un reordenamiento vial para crear una zona de tránsito calmado, con prioridad para el transporte público, los peatones y los ciclistas.

La entidad precisó que el plan piloto no contempla obras civiles de infraestructura, sino cambios en la gestión del tránsito y la circulación vehicular.

ATU busca reducir la congestión causada por el transporte informal

La autoridad señaló que el funcionamiento del Corredor Azul se ha visto afectado por la circulación de vehículos informales que operan sin autorización en la avenida Arequipa.

Esta situación, indicó, genera congestión vehicular, dificulta el ingreso de los buses a los paraderos y afecta la seguridad y el servicio para los usuarios.

Proyectan reducir tiempos de viaje

Con la implementación del carril bidireccional, la ATU estima beneficiar a más de 70.000 pasajeros al día.

Asimismo, proyecta que el tiempo de recorrido en hora punta se reduzca de 10 a 6 minutos, mientras que la velocidad promedio de los buses del Corredor Azul aumente de 9 km/h a 18 km/h durante los periodos de mayor demanda.