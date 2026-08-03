Desde hoy, lunes, inició el desmontaje del techo del Mercado Central de Trujillo debido a su pésimo estado. Ante esta situación, el centro de abastos se vio obligado a cerrar sus puertas. Sin embargo, para evitar que los comerciantes se vean afectados económicamente, la municipalidad provincial dispuso su reubicación en una parte del pasaje San Agustín hasta que termine la instalación de la nueva estructura.

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Para impedir que se genere el caos en el lugar, cada espacio que ocupan los vendedores ha sido delimitado con pintura y también se ha levantado un techo de tela para proteger a las personas de los rayos solares.

Se estima que los comerciantes permanecerán un mes en esta parte del pasaje San Agustín. De acuerdo con dirigentes del mercado, es el tiempo que demandará la instalación del nuevo techo.

No obstante, la presencia de los vendedores en este sector de la ciudad no afectará el funcionamiento de la cochera edil que se ubica en el mismo pasaje, pues solo se ha tomado una parte y se ha dispuesto que el ingreso y la salida de los vehículos sea por el jirón Bolívar.