Las investigaciones por el asesinato del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) en retiro, Christian Wilfredo Astocondor Zavaleta, permitieron identificar y detener al presunto autor de los disparos, quien habría participado en un intento de robo de 120 mil dólares retirados por un empresario en el centro de Trujillo.

De acuerdo con la investigación fiscal y policial, la banda criminal siguió a la víctima y a su acompañante luego de que este último retirara un préstamo en una entidad bancria ubicada en el jirón Gamarra, en el Centro Histórico de Trujillo.

Empresario relató cómo ocurrió el ataque

Según la declaración brindada por el empresario al Ministerio Público, tras retirar el dinero se encontró con Astocondor y ambos acordaron ir a cenar.

Al llegar a la urbanización Las Orquídeas, el empresario advirtió que dos motocicletas los seguían.

“Cuando estoy estacionándome, me percato por el espejo retrovisor que venían dos motos siguiéndonos. En ese momento Christian baja de la camioneta y uno de los sujetos desciende armado. Escuché los disparos y aceleré el vehículo”, declaró.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de los atacantes disparó en repetidas ocasiones contra el suboficial en retiro antes de huir en una motocicleta.

Detenidos delataron al presunto autor del crimen

Durante la fuga, el empresario embistió con su camioneta a uno de los presuntos delincuentes, lo que permitió la captura de Alexander Milla Reyes.

Posteriormente, la Policía detuvo a David Castañeda Martínez (28), alias “Colorado”, quien, según la investigación, identificó a Alfredo Miguel Rondón Álvarez (32), alias “Negrasho”, como el presunto autor de los disparos.

De acuerdo con la Policía, Rondón Álvarez fue capturado el 28 de julio.

Presunto autor confesó su participación

Según la información difundida por el programa Domingo al Día, durante el interrogatorio el detenido reconoció haber efectuado los disparos.

“Soy el gatillero. Si me tengo que comer una cana larga, me voy a comer una cana larga. Déjenme que me juzgue Dios”, declaró, según el reportaje.

La Policía también informó que el investigado realizó anteriormente servicio militar, información que forma parte de las diligencias del caso.

Investigación continúa

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, indicó que los detenidos afrontarán el proceso judicial correspondiente y señaló que, de acreditarse su responsabilidad, podrían recibir la máxima sanción prevista por la ley.

Las investigaciones del Ministerio Público continúan para determinar la participación de todos los involucrados en el ataque.