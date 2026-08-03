La Feria Internacional del Libro de Lima entra en su recta final con una programación que reúne presentaciones editoriales, talleres, conversatorios y espectáculos musicales para públicos de todas las edades.
La Feria Internacional del Libro de Lima entra en su recta final con una programación que reúne presentaciones editoriales, talleres, conversatorios y espectáculos musicales para públicos de todas las edades.

La 30.ª Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) continúa con una amplia programación cultural en el Centro de Exposiciones Jockey, donde durante el 3 y 4 de agosto se desarrollarán presentaciones de libros, conversatorios, talleres y conciertos dirigidos a lectores de todas las edades.

La feria, que culminará el jueves 6 de agosto, ofrecerá actividades organizadas por editoriales, embajadas, instituciones culturales y universidades, además de presentaciones musicales que cerrarán cada jornada.

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Agenda del lunes 3 de agosto

La programación del lunes incluye actividades sobre literatura, historia, política y cultura.

7:00 p. m. – Historia de las momias incas

El historiador Christopher Heaney presentará El imperio de los muertos: las momias incas y los museos de las Américas, acompañado por Rafael Varón Gabai, Charles Walker y Natalia Sobrevilla Perea.

8:00 p. m. – Política y democracia

El politólogo José Alejandro Godoy presentará su libro La tentación autocrática en el Auditorio Blanca Varela A.

9:30 p. m. – Concierto de cierre

La jornada concluirá con una presentación del Coro Polifónico UPC en el Auditorio Fundación BBVA – Blanca Varela.

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Agenda del martes 4 de agosto

La programación del martes incluye actividades para aficionados al manga, familias y lectores de narrativa contemporánea.

Conversatorio sobre manga japonés

A las 5:00 p. m., el Auditorio José María Arguedas recibirá el conversatorio “Mangaka y editor: Cómo se produce el manga en Japón”, con la participación del mangaka Yusuke Imamura y la moderación de Ayane Chiba.

La actividad es organizada por Fundación Japón Lima y la editorial japonesa Kodansha.

Taller para niños

También a las 5:00 p. m., integrantes de Saber Guild dirigirán el taller Entrenamiento Padawan, orientado al público infantil.

Presentación de novela

A las 7:00 p. m., el escritor Roberto Quiroz presentará su novela Todos piensan que estoy muerto, acompañado por los periodistas Mario Ghibellini y Federico Salazar.

Debate sobre el futuro del país

A las 8:00 p. m. se presentará el libro colectivo El Perú que se viene, con la participación de Milagros Campos, Mercedes Aráoz, Francisco Belaunde y el compilador José Carlos Requena.

Banda Sinfónica de la Marina

La jornada finalizará a las 9:30 p. m. con la presentación de la Banda Sinfónica de la Marina de Guerra del Perú.

Entradas y transporte

La FIL Lima 2026 permanecerá abierta al público hasta el 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey.

Precios de las entradas

  • Estudiantes y docentes: S/ 5.00
  • Público general (lunes a jueves): S/ 7.50
  • Público general (viernes a domingo y feriados): S/ 10.00

Las entradas pueden adquirirse en Teleticket y en las boleterías del recinto.

Además, la organización ofrece el servicio gratuito de Paraderos FIL Lima, con buses que parten cada 15 minutos desde el Jockey Plaza y el Parque de la Amistad para quienes cuenten con una entrada.

La programación completa está disponible en la página oficial de la feria.

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