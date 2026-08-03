La 30.ª Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) continúa con una amplia programación cultural en el Centro de Exposiciones Jockey, donde durante el 3 y 4 de agosto se desarrollarán presentaciones de libros, conversatorios, talleres y conciertos dirigidos a lectores de todas las edades.

La feria, que culminará el jueves 6 de agosto, ofrecerá actividades organizadas por editoriales, embajadas, instituciones culturales y universidades, además de presentaciones musicales que cerrarán cada jornada.

Agenda del lunes 3 de agosto

La programación del lunes incluye actividades sobre literatura, historia, política y cultura.

7:00 p. m. – Historia de las momias incas

El historiador Christopher Heaney presentará El imperio de los muertos: las momias incas y los museos de las Américas, acompañado por Rafael Varón Gabai, Charles Walker y Natalia Sobrevilla Perea.

8:00 p. m. – Política y democracia

El politólogo José Alejandro Godoy presentará su libro La tentación autocrática en el Auditorio Blanca Varela A.

9:30 p. m. – Concierto de cierre

La jornada concluirá con una presentación del Coro Polifónico UPC en el Auditorio Fundación BBVA – Blanca Varela.

Agenda del martes 4 de agosto

La programación del martes incluye actividades para aficionados al manga, familias y lectores de narrativa contemporánea.

Conversatorio sobre manga japonés

A las 5:00 p. m., el Auditorio José María Arguedas recibirá el conversatorio “Mangaka y editor: Cómo se produce el manga en Japón”, con la participación del mangaka Yusuke Imamura y la moderación de Ayane Chiba.

La actividad es organizada por Fundación Japón Lima y la editorial japonesa Kodansha.

Taller para niños

También a las 5:00 p. m., integrantes de Saber Guild dirigirán el taller Entrenamiento Padawan, orientado al público infantil.

Presentación de novela

A las 7:00 p. m., el escritor Roberto Quiroz presentará su novela Todos piensan que estoy muerto, acompañado por los periodistas Mario Ghibellini y Federico Salazar.

Debate sobre el futuro del país

A las 8:00 p. m. se presentará el libro colectivo El Perú que se viene, con la participación de Milagros Campos, Mercedes Aráoz, Francisco Belaunde y el compilador José Carlos Requena.

Banda Sinfónica de la Marina

La jornada finalizará a las 9:30 p. m. con la presentación de la Banda Sinfónica de la Marina de Guerra del Perú.

Entradas y transporte

La FIL Lima 2026 permanecerá abierta al público hasta el 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey.

Precios de las entradas

Estudiantes y docentes: S/ 5.00

Público general (lunes a jueves): S/ 7.50

Público general (viernes a domingo y feriados): S/ 10.00

Las entradas pueden adquirirse en Teleticket y en las boleterías del recinto.

Además, la organización ofrece el servicio gratuito de Paraderos FIL Lima, con buses que parten cada 15 minutos desde el Jockey Plaza y el Parque de la Amistad para quienes cuenten con una entrada.

La programación completa está disponible en la página oficial de la feria.