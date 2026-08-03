Quince adultos mayores del distrito de Independencia recibieron prótesis dentales removibles gratuitas como parte del programa “Volviendo a Sonreír”, una iniciativa de la Municipalidad de Independencia que brinda atención integral en salud bucal a personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad.

Con esta nueva entrega, el programa suma 1,340 beneficiarios, quienes han accedido a prótesis dentales completas o parciales, además de atención complementaria orientada a mejorar su bienestar físico y emocional.

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Un programa que busca devolver calidad de vida

La falta de piezas dentales puede afectar la alimentación, el habla y la salud general, además de repercutir en la autoestima y la interacción social de las personas mayores.

Uno de los testimonios compartidos durante la ceremonia fue el de María Toro Mesa, de 80 años, quien destacó el impacto que tendrá la prótesis en su vida cotidiana.

“No podía hablar bien, se metía el labio adentro y me molestaba. Ahora con mi dentadura voy a poder comer bien. Agradezco este apoyo que es importante para mí”, expresó.

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Más de mil adultos mayores beneficiados

Según información de la Municipalidad de Independencia, el programa ha entregado prótesis dentales de manera progresiva desde su implementación.

La distribución de beneficiarios ha sido la siguiente:

2023: 300 prótesis dentales.

300 prótesis dentales. 2024: 330 prótesis.

330 prótesis. 2025: 330 prótesis.

330 prótesis. 2026 (hasta abril): aproximadamente 380 prótesis.

En total, 1,340 adultos mayores han recibido este beneficio.

Atención integral para los adultos mayores

El programa “Volviendo a Sonreír” es desarrollado gracias a una alianza entre la Municipalidad de Independencia y los equipos odontológicos del Instituto San Pablo.

Además de la colocación de prótesis dentales, los beneficiarios reciben orientación en salud bucal, acompañamiento psicológico y asesoría nutricional, como parte de un enfoque integral de atención.

La gerenta de Desarrollo Humano y Social, Karina García Gamarra, destacó que el proyecto también cuenta con el apoyo de diversas universidades e institutos que colaboran con las intervenciones dirigidas a la población adulta mayor.

Autoridades destacan el impacto del programa

Durante la actividad, el alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga Ramírez, señaló que la iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los vecinos de mayor edad.

“Estamos muy satisfechos y alegres de que haya vecinos que sonríen como debe ser. Es importante invertir en el fierro y el cemento, pero también invertir en las personas. Los adultos mayores necesitan estar visibilizados por las autoridades”, afirmó.

Asimismo, en la explanada de la municipalidad se brindó información sobre el proceso de inscripción al programa, el cuidado de las prótesis dentales, la higiene bucal y la importancia de acudir a controles periódicos.