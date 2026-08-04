La difusión de un video en el que se observa a un perro atado del cuello a una camioneta y arrastrado por varios metros provocó indignación en redes sociales y motivó pedidos de investigación por presunto maltrato animal. El hecho ocurrió en el distrito de Majes, provincia de Caylloma.

En las imágenes, el animal aparece visiblemente desvanecido y sin fuerzas, mientras permanece sujeto con una cuerda a la parte posterior de la camioneta. La escena es advertida por una mujer, quien increpa al conductor por trasladar al perro en esas condiciones y le reclama por poner en riesgo la vida del can.

Ante los cuestionamientos, el conductor desata al animal, lo carga y lo sube al vehículo. En su defensa, sostiene que el perro no le pertenece, sino que sería de un vecino. Sin embargo, la mujer le advierte que será denunciado por presunto maltrato animal. En el video también se observa a otra mujer subir a la camioneta para, aparentemente, ayudar a liberar al can.

De acuerdo con la organización Voluntarios Animalistas ASVAM Perú, el hecho se registró en el sector de Pedregal Sur, en el distrito de Majes. Asimismo, identificó que la camioneta involucrada pertenece a la empresa Tecnoagro Mherida.

Tras la difusión del video, la empresa emitió un comunicado en el que lamentó y rechazó lo ocurrido. Además, informó que viene recabando información para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

La empresa Tecnoagro Mherida emitió un comunicado

La empresa también precisó que, de acuerdo con sus normas internas, las unidades vehiculares deben ser utilizadas exclusivamente para actividades relacionadas con sus operaciones, por lo que cualquier uso distinto será evaluado conforme a sus procedimientos.

Por su parte, el Gobierno Regional de Arequipa expresó su rechazo al presunto acto de maltrato animal y solicitó a la Policía Nacional y al Ministerio Público iniciar las investigaciones para identificar a los responsables y aplicar las sanciones que correspondan.

El Gobierno Regional de Arequipa solicitó investigación y sanción

En el Perú, la Ley N.° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, sanciona los actos de crueldad y maltrato contra los animales. Dependiendo de la gravedad del caso, los responsables pueden enfrentar multas e incluso penas privativas de la libertad cuando el maltrato ocasiona lesiones graves o la muerte del animal.