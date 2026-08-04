El legado del músico argentino Gustavo Cerati será celebrado en Lima con “Cerati Sinfónico + Episodios Andinos por Samamé”, un espectáculo que combinará el rock, la música sinfónica y los sonidos ancestrales de los Andes peruanos.

El concierto se realizará el sábado 5 de septiembre en el Teatro Municipal Manuel Segura, en el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento del exlíder de Soda Stereo, recordado cada 4 de septiembre.

Miguel Samamé lidera el homenaje

La propuesta es dirigida por el cantante, compositor y productor peruano Miguel Samamé, quien estará acompañado por una orquesta de más de 30 músicos.

El espectáculo propone una nueva lectura del repertorio de Cerati mediante arreglos que integran instrumentos tradicionales como el charango, las quenas y las zampoñas con una orquesta de cámara y guitarras eléctricas.

Un recorrido por la etapa solista y los clásicos de Soda Stereo

El repertorio incluirá canciones de la carrera solista de Gustavo Cerati, inspiradas en el concepto de “11 Episodios Sinfónicos”, además de éxitos de Soda Stereo, una de las bandas más influyentes del rock en español.

Según los organizadores, la propuesta busca reinterpretar la obra del artista desde una perspectiva contemporánea, acercándola a nuevas generaciones sin perder la esencia de sus composiciones.

Un diálogo entre el rock y la música andina

El espectáculo también toma como referencia la relación que Cerati mantuvo con las sonoridades andinas en temas como “Cuando pase el temblor”, para desarrollar una propuesta que une el rock latinoamericano con la tradición musical peruana.

La producción destaca que el objetivo no es solo rendir homenaje al artista argentino, sino también explorar nuevas posibilidades musicales a partir de su legado.

Entradas ya están disponibles

El concierto se realizará el 5 de septiembre en el Teatro Municipal Manuel Segura y las entradas se encuentran disponibles a través de Teleticket.