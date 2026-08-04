Butaca C Producciones presentará desde el 7 de agosto la obra “Y•A•P•H”, escrita por Luisito Fernández y dirigida por Diego La Hoz, una propuesta teatral que reflexiona sobre los lazos familiares, el crecimiento y las emociones que marcan la convivencia entre hermanos.
La puesta en escena se estrenará a las 8:00 p. m. en Teatro Barranco, ubicado en la avenida Grau 701, en el distrito de Barranco.
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Una historia sobre el amor, la ausencia y el miedo a crecer
La obra presenta la historia de dos familias vecinas cuyas realidades contrastan profundamente. A través de la relación entre dos parejas de hermanos, la trama explora cómo el amor, el resentimiento, la pérdida y los vínculos afectivos moldean la vida de sus protagonistas.
Uno de los cuestionamientos centrales de la puesta en escena gira en torno al significado del amor entre hermanos y si este responde a un vínculo natural o a una construcción social y familiar.
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Una reflexión sin emitir juicios
El director Diego La Hoz explicó que la propuesta busca generar reflexión en torno a diversas problemáticas familiares.
“La obra nos acerca a diversas problemáticas que, a veces, no enfrentamos a tiempo. Sin embargo, no pretendemos emitir un juicio. La ausencia de los padres, el miedo a crecer y la muerte son los temas que giran alrededor de este relato”, señaló.
Elenco y equipo creativo
La obra está protagonizada por:
- Meliam López
- Salvador Ballón
- Camila Yong
- Mauno Hurtado
- Milagros López Arias
El equipo creativo está conformado por:
- Autor: Luisito Fernández
- Dirección: Diego La Hoz
- Asistencia de dirección: Gherson Flores
- Composición musical: Luis Álvaro Félix
Fechas y entradas
La temporada se realizará los siguientes días:
- Viernes 7 de agosto
- Viernes 14 de agosto
- Viernes 28 de agosto
- Sábado 29 de agosto
Todas las funciones serán a las 8:00 p. m. en Teatro Barranco.
Las entradas pueden adquirirse mediante Passline o escribiendo al 991 262 170.