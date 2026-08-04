Un árbitro de fútbol denunció haber sido agredido físicamente por un grupo de padres de familia vinculados a la escuela de fútbol Esther Grande de Bentín (EGB) mientras dirigía un partido de la categoría Sub-9 del torneo internacional Ciudad Blanca Cup. Como consecuencia del ataque, terminó con múltiples lesiones y presentó la denuncia correspondiente en la comisaría de Sachaca.

Según la denuncia policial, el hecho ocurrió el lunes 3 de agosto, alrededor de las 11:00 horas, en el complejo deportivo de la Universidad Católica de Santa María, ubicado en la avenida Fernandini, donde se disputaba el encuentro entre los equipos Esther Grande de Bentín y Las Peñas de Abancay.

Árbitro denunció agresión física durante torneo infantil Ciudad Blanca Cup

El árbitro Rommel Chambi Mamani relató que, según la denuncia,la agresión se produjo aproximadamente a los 15 minutos del partido, luego de sancionar una falta. Indicó que varios padres de familia del equipo Esther Grande de Bentín comenzaron a insultarlo y, al pedirles que mantuvieran la calma, uno de ellos se acercó y le propinó un golpe en el rostro. Posteriormente, aseguró que fue atacado por alrededor de seis personas, quienes le dieron puñetes y patadas en diferentes partes del cuerpo. Otros se acercaron para defenderlo.

A raíz de la agresión, el juez deportivo sufrió un corte en el labio, desviación de la nariz, una severa hinchazón en el ojo izquierdo y una herida abierta en la cabeza.

Tras conocerse el incidente, los organizadores del Torneo Internacional Ciudad Blanca Cup emitieron un comunicado en el que rechazaron los actos de violencia registrados durante el encuentro deportivo.

Comunicado de la directiva del Torneo Internacional Ciudad Blanca Cup

“Hacemos un llamado a la calma, al diálogo y al cumplimiento de las normas del juego limpio”, señala el pronunciamiento. Asimismo, exhortaron a los padres de familia a dar ejemplo con su comportamiento dentro y fuera de las canchas.

Por su parte, la escuela de fútbol Esther Grande de Bentín también difundió un comunicado en el que lamentó lo sucedido y condenó cualquier acto de violencia. No obstante, precisó que los hechos corresponden a acciones individuales y que no representan a toda la comunidad deportiva de la institución.

Comunicado de la escuela de fútbol Esther Grande de Bentín (EGB)

La escuela consideró que lo ocurrido no debe afectar la imagen de los niños, jóvenes, entrenadores y padres de familia que forman parte del club y que mantienen una conducta adecuada dentro y fuera del campo de juego. Además, pidió evitar las generalizaciones y los señalamientos contra toda la institución, al tiempo que aseguró que colaborará con las autoridades competentes para esclarecer los hechos durante las investigaciones.