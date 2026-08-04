Caja Huancayo reafirmó su compromiso con la recuperación de las zonas afectadas por el sismo ocurrido el 18 de julio en el sur de la provincia de Huancayo, mediante una propuesta de intervención que contempla la implementación de módulos habitacionales de emergencia a través del mecanismo de Obras por Impuestos.

La iniciativa, impulsada por el director de Caja Huancayo, Jorge Solís Espinoza, recibió un importante respaldo durante la visita de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, al distrito de Chongos Bajo.

La mandataria anunció que se suscribirá un convenio entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la entidad financiera para poner en marcha el proyecto, cuya inversión se estima en unos S/ 22 millones.

Ayuda humanitaria

Integrantes del directorio de Caja Huancayo, el presidente Felipe Atoche y el director Jorge Solís y la gerencia mancomunada, llegaron llevando donativos incluyen alimentos, frazadas, colchones, carpas, cocinas industriales para fortalecer las ollas comunes, ollas industriales y balones de gas.

La iniciativa de Caja Huancayo plantea convertir al sur de Huancayo en un modelo piloto de reconstrucción nacional, basado en la articulación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y la empresa privada. Con ello, se busca acelerar la atención de la emergencia y establecer una experiencia que pueda replicarse.