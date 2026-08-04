Cientos de familias de las provincias de Chupaca y Huancayo, en la región Junín, vieron cómo el sismo de magnitud 5.4 cambió sus vidas en cuestión de segundos. Muchas perdieron sus hogares y, con ellos, la tranquilidad de contar con un lugar seguro donde vivir. En medio de este escenario, Caja Huancayo fue una de las instituciones que apoyó desde el primer día con alimentos, frazadas, enseres y otros, para las miles de familias damnificadas.

Sin embargo, la ayuda no quedó allí. El presidente del directorio, Felipe Atoche, anunció que destinará S/ 21 575 423,96 al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para financiar e implementar módulos habitacionales temporales mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con el propósito de brindar una respuesta rápida a las familias damnificadas.

La intervención alcanzará a los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Chupuro, Viques y Huacrapuquio, donde numerosas viviendas quedaron destruidas o fueron declaradas inhabitables tras el movimiento telúrico. El proyecto comprende la elaboración de estudios técnicos, la fabricación e instalación de módulos habitacionales temporales, el acondicionamiento de terrenos, la implementación de servicios básicos, la supervisión de las obras y la capacitación para el uso y mantenimiento de las viviendas.

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Alianza

Durante su visita a la zona afectada, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que Caja Huancayo suscribirá un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los módulos serán destinados a las familias incluidas en el padrón oficial de damnificados elaborado por las autoridades competentes y se instalarán únicamente en terrenos que cumplan con las condiciones de seguridad y accesibilidad establecidas.

Caja Huancayo informó que el proyecto se ejecutará en el menor tiempo posible, con la finalidad de que las familias afectadas cuenten con una solución habitacional antes de que las condiciones climáticas incrementen los riesgos. Esta inversión, representa la primera acción clara orientada a la reconstrucción de las zonas más golpeadas por el sismo.