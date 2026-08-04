El Gran Circo de China presenta en el Gran Teatro Nacional “El Último Dragón”, integrado por un destacado elenco de acróbatas llegado directamente desde Beijing que protagonizan una superproducción que reúne acrobacias de alta complejidad, teatro, humor y un imponente universo visual inspirado en antiguas leyendas orientales.

El espectáculo está encabezado por la histórica China National Acrobatic Troupe, reconocida como la compañía acrobática N.º 1 de China y considerada una de las agrupaciones más importantes y prestigiosas de su género en el mundo.

Precisión, sincronía y un excepcional dominio corporal marcaron una función inaugural en la que los artistas demuestran la vigencia de una disciplina sustentada en más de 3500 años de tradición. Este legado milenario llega al escenario renovado mediante una propuesta que integra recursos contemporáneos con el rigor y la perfección técnica que distinguen a la escuela acrobática china.

La calidad acrobática fue uno de los aspectos más celebrados del estreno. El público presenció acrobacias sobre bicicletas, saltos a través de aros —conocidos como Hoop Diving—, equilibrio sobre sillas, aro aéreo, cintas aéreas o straps y un sorprendente número de antipodismo con tambores.

La destreza de los artistas también quedó demostrada en los actos de platos giratorios, malabarismo con paraguas, diábolo, pulsadas, malabares y mástil chino. La velocidad, la dificultad y la precisión de cada ejecución mantuvieron a los espectadores en permanente expectativa y provocaron reiteradas ovaciones.

Hasta el 9 de agosto se presenta el Gran Circo de China con el espectáculo “El Último Dragón”.

“El Último Dragón” toma como punto de partida antiguos relatos chinos para construir un universo fantástico en el que las acrobacias se integran con el teatro, la música, el humor, el vestuario tradicional y un impactante despliegue visual. Cada número forma parte de una puesta en escena concebida para sorprender a públicos de todas las edades.

Fundada en 1950 bajo el auspicio del Gobierno Central de China, la China National Acrobatic Troupe ha recorrido más de 80 países y obtenido 72 medallas de oro y 10 distinciones honoríficas en competencias nacionales e internacionales. Su trayectoria la ha consolidado como la principal representante de la acrobacia china en los escenarios mundiales.

Tras concluir su temporada en Lima, “El Último Dragón” continuará su recorrido por Arequipa, Tacna y Chiclayo. Posteriormente, llegará a Ecuador y Colombia como parte de su gira sudamericana.