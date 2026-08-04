Obreros de carretera Cayma–Cabrerías protestan por falta de pago

Algunos obreros de Construcción Civil que laboran en la obra de la carretera Cayma–Cabrerías–Pampa Cañahuas protestan hoy para exigir el pago de sus remuneraciones, que, según denunciaron, la empresa subcontratista del Consorcio Vial Yura les adeuda desde hace tres semanas.

Los trabajadores indicaron que el administrador de la obra se comprometió ayer a cancelar los sueldos e incluso hizo firmar una declaración jurada. Sin embargo, el pago no se concretó, por lo que decidieron retomar las medidas de protesta para exigir el cumplimiento de este compromiso.

Además de denunciar la deuda salarial, los obreros advirtieron que el proyecto se ejecuta sin supervisión externa, situación que, afirmaron, genera preocupación entre el personal que labora en la construcción.

Desde la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa confirmaron que la protesta se originó por el incumplimiento de la subcontratista encargada del personal. Precisaron que el Consorcio Vial Yura ya realizó el desembolso correspondiente a dicha empresa, pero esta aún no ha transferido el dinero a los trabajadores.

De acuerdo a la información de Invierte.pe la obra que busca mejorar la conexión entre las regiones de Arequipa, Puno y Cusco, registra un avance físico de 45%, mientras que el avance financiero es del 79%, existiendo una gran diferencia del gasto y ejecución. La obra tiene un presupuesto de 200 millones 131 mil soles.

No obstante, el proyecto no cuenta con una empresa supervisora externa y el control de los trabajos está a cargo únicamente de un inspector de la Oficina Regional de Supervisión de Inversiones y Transferencias.