según informaron este lunes diversas instituciones y organizaciones de la región Ica a través de pronunciamientos públicos en los que expresaron sus condolencias

Periodismo de luto

En los últimos años, Ortiz Hernández se desempeñó como trabajadora de la Municipalidad Distrital de La Tinguiña, donde desarrolló labores vinculadas a la comunicación institucional. Su fallecimiento ha generado numerosas muestras de pesar entre colegas, amigos y personas que compartieron con ella en el ámbito profesional.

La Asociación de Comunicadores y Periodistas de Ica emitió un comunicado en el que expresó sus más sentidas condolencias a la familia de la profesional y señaló que sus integrantes se unen en oración por el eterno descanso de su alma, deseando fortaleza a sus seres queridos frente a esta irreparable pérdida.

Por su parte, el alcalde distrital de La Tinguiña, Juan Vargas Valle, junto a los regidores, funcionarios y trabajadores de la comuna, manifestó públicamente su pesar por el fallecimiento de quien fuera su compañera de labores, destacando su compromiso durante el tiempo que formó parte de la institución.

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