La periodista Juana Brígida Ortiz Hernández falleció, según informaron este lunes diversas instituciones y organizaciones de la región Ica a través de pronunciamientos públicos en los que expresaron sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

Periodismo de luto

En los últimos años, Ortiz Hernández se desempeñó como trabajadora de la Municipalidad Distrital de La Tinguiña, donde desarrolló labores vinculadas a la comunicación institucional. Su fallecimiento ha generado numerosas muestras de pesar entre colegas, amigos y personas que compartieron con ella en el ámbito profesional.

La Asociación de Comunicadores y Periodistas de Ica emitió un comunicado en el que expresó sus más sentidas condolencias a la familia de la profesional y señaló que sus integrantes se unen en oración por el eterno descanso de su alma, deseando fortaleza a sus seres queridos frente a esta irreparable pérdida.

Por su parte, el alcalde distrital de La Tinguiña, Juan Vargas Valle, junto a los regidores, funcionarios y trabajadores de la comuna, manifestó públicamente su pesar por el fallecimiento de quien fuera su compañera de labores, destacando su compromiso durante el tiempo que formó parte de la institución.

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