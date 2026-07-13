El periodista Carlos Manuel Tipiana Espino, quien también se desempeñó como prefecto regional de Ica, ha fallecido, causando consternación entre colegas, autoridades, familiares y ciudadanos que destacaron su trayectoria profesional y su servicio a la región.

Trayectoria profesional

Carlos Manuel Tipiana Espino desarrolló una amplia carrera en los medios de comunicación de Ica, donde se ganó el respeto de sus colegas por su permanente labor informativa. Paralelamente, asumió responsabilidades en la administración pública, desempeñándose como prefecto regional de Ica durante el año 2021, en el gobierno de transición del expresidente Francisco Sagasti. Asimismo, ocupó el cargo de subprefecto del distrito de Santiago y también laboró como funcionario del Gobierno Regional de Ica.

Su fallecimiento generó numerosas expresiones de pesar de instituciones periodísticas, entidades públicas y organizaciones sociales, que coincidieron en reconocer su aporte al periodismo regional y su vocación de servicio.

El Consejo Departamental Ica del Colegio de Periodistas del Perú expresó sus condolencias a la familia.

“El Colegio de Periodistas del Perú - Consejo Departamental Ica expresa sus más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de Carlos Manuel Tipiana Espino. Que Dios conceda a la familia consuelo y fuerza en estos momentos difíciles y brille para Carlos la luz perpetua”, señaló.

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) – Filial Ica manifestó que el periodismo iqueño. En tanto, la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Ica también emitió un mensaje de condolencias, resaltando la trayectoria de Tipiana Espino y su compromiso con la verdad y la ética periodística. Del mismo modo la Municipalidad Distrital de Santiago expresó las condolencias.

Otra de las instituciones que lamentó su fallecimiento fue el Club Sport Olímpico Peruano. A través de un pronunciamiento, el club manifestó su pesar por la irreparable pérdida y envió un mensaje de fortaleza a su esposa, hija, madre, hermanos y demás integrantes de la familia Tipiana.

Las muestras de afecto también se multiplicaron en redes sociales, donde periodistas, comunicadores, exautoridades, dirigentes y ciudadanos recordaron su calidad humana, su cercanía con la población y su permanente participación en actividades de interés público.

EL DATO: Los restos mortales de Carlos Manuel Tipiana Espino vienen siendo velados en su domicilio, ubicado en la avenida Los Ángeles s/n, sector Los Mayuries, en el distrito de Santiago, provincia de Ica.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO