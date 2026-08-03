FIL Lima 2026: Trazo Editores presenta un amplio catálogo de autores peruanos con ediciones especiales

Trazo Editores llega a la Feria Internacional del Libro de Lima con una amplia propuesta editorial dedicada a la literatura peruana. Entre sus principales novedades destaca la edición especial en tapa dura de El collar del curaca, además de Cuentos amazónicos y otros títulos escritos por autores nacionales que buscan acercar a los lectores a diversas historias y tradiciones del país.

El catálogo de la editorial reúne una gran variedad de obras para distintos públicos, con especial énfasis en la narrativa peruana.

De esta manera, Trazo Editores se suma a la FIL Lima 2026 ofreciendo alternativas para quienes desean descubrir nuevas voces nacionales o ampliar su biblioteca con publicaciones de autores peruanos.