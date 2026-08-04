La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) incorporó la experiencia interactiva “Ese libro existe”, una propuesta que invita a los asistentes a descubrir cómo sería el libro ideal para ellos a partir de sus preferencias de lectura.

La iniciativa fue desarrollada por la Cámara Peruana del Libro, en alianza con su socio digital APROS, y cuenta con la colaboración de Nexus, el Fondo de Cultura Económica y Penguin Random House.

Una portada personalizada en pocos segundos

La dinámica consiste en responder un breve cuestionario desde una pantalla interactiva instalada dentro del recinto ferial.

Con base en las respuestas, el sistema genera en pocos segundos una portada personalizada inspirada en los hábitos e intereses literarios de cada participante.

Posteriormente, los visitantes podrán escanear un código QR para descargar la imagen y compartirla en sus redes sociales.

Participantes ingresarán al sorteo de libros de Blanca Varela

Quienes registren sus datos de contacto quedarán inscritos automáticamente en el sorteo de 10 paquetes coleccionables dedicados a la poeta peruana Blanca Varela.

Cada paquete incluye:

La vértebra perdida: una biografía de Blanca Varela , de Fietta Jarque.

, de Fietta Jarque. Canto villano. Edición conmemorativa, publicado por el Fondo de Cultura Económica.

Una experiencia para conocer a los lectores

Además de ofrecer una actividad interactiva, la plataforma permitirá recopilar información sobre los hábitos de lectura de los asistentes.

Según la organización, estos datos servirán para fortalecer futuras estrategias de promoción de la lectura y mejorar la experiencia de los visitantes en próximas ediciones de la feria.

La FIL Lima continúa hasta el 6 de agosto

La FIL Lima 2026 permanecerá abierta al público hasta el jueves 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey.

Los asistentes pueden adquirir sus entradas en Teleticket y en las boleterías del recinto.

Tarifas

Estudiantes y docentes: S/ 5.00

S/ 5.00 Entrada general (lunes a jueves): S/ 7.50

S/ 7.50 Entrada general (viernes a domingo y feriados): S/ 10.00

La organización también ofrece el servicio gratuito de Paraderos FIL Lima, con buses que parten cada 15 minutos desde el Jockey Plaza y el Parque de la Amistad para quienes cuenten con entrada.