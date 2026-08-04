Del Barrio Producciones informó en un comunicado, la decisión de suspender de inmediato el proyecto de serie basado en la historia de la orquesta La Bella Luz. Esta decisión se adopta tras tomar conocimiento de la denuncia presentada por la cantante Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, director musical de la agrupación.

“En Del Barrio Producciones mantenemos una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, hostigamiento o violencia de género. No podemos ni debemos avanzar en un proyecto audiovisual que retrate a una agrupación mientras una persona señalada en una denuncia de esta gravedad continúe formando parte de ella".

“Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de las víctimas, con el debido proceso y con la construcción de espacios artísticos y laborales libres de violencia. Seguiremos atentos al desarrollo de las investigaciones y actuaremos en consecuencia”, dice el comunicado.

Del Barrio Producciones canceló proyecto de serie sobre la historia de "La Bella Luz".

DENUNCIA

“No, no, no sabía exactamente a quién decirle, quién me podía ayudar. Me sentía muy, muy vulnerada en ese momento”. relató la hoy exvocalista de “La Bella Luz”, Naldy Saldaña, al programa Magaly TV La Firme. En entrevista, reveló con videos probatorios, el acoso y tocamientos indebidos de César Sánchez Chavesta, director musical de la agrupación, que ya fue denunciado y cuyo caso que actualmente viene siendo investigado por la Fiscalía.

“Yo nunca me quise ir de la agrupación, por eso yo trabajé un mes más ahí, antes de renunciar. A pesar que comuniqué lo sucedido al dueño de la orquesta, no me sentí respaldada.” La cantante explicó que cada presentación se convirtió en una situación difícil de afrontar porque debía compartir el mismo espacio con la persona a la que había denunciado.