Un reciente incidente en el an­tiguo palacio inca de Chinchero ha generado una ola preocupación. Turistas y presuntos residentes locales fueron captados en vídeo jugan­do fulbito, una actividad que está completamente prohibida en esta zona monumental.

El hecho se registró en una can­cha inca o patio ubicado a un cos­tado de la misma plaza de Chin­chero, donde imágenes muestran a tres turistas y tres niños cus­queños jugando con una pelota en medio de los muros incas.

Chinchero es un sitio arqueológico de gran relevancia histórica y cultural en Perú. Este lugar no solo es un testimonio de la arquitectura y el ingenio de los incas, sino que también es un lugar sagrado que merece respeto y protección.

Las estructuras que se encuentran en Chinchero han resistido el paso del tiempo y son un legado inva­luable que debe ser preservado para las futuras generaciones.

El acceso a estos sitios está re­gulado por leyes estrictas que prohíben cualquier actividad que pueda dañar las estructuras o el entorno. Esto incluye actividades recreativas como el fulbito, que pueden causar un desgaste inne­cesario en el terreno y las restos arqueológicos.

Lee aquí: Desde el 1 de agosto reabre la Ruta 5 del Camino Inca a Machu Picchu

El vídeo en mención ha genera­do reacciones enérgicas tanto de las autoridades como del público en general. Se espera que las au­toridades tomen medidas para reforzar la vigilancia y asegurar que se respeten las normativas de protección.

También se ha inicia­do una campaña de conciencia­ción para educar a los visitantes y a los residentes locales sobre la importancia de preservar estos sitios históricos.

PIDEN INFORME

Tras lo ocu­rrido, la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) solicitó un informe a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Gercetur recalcó que cualquier actividad deportiva está prohibida en zo­nas patrimoniales. En ese sentido, advirtió que el personal de res­guardo en los centros arqueoló­gicos resulta insuficiente, por lo que pidió mayores recursos para garantizar la seguridad.

La preservación del patrimonio cultural es una responsabilidad compartida. Es crucial que tanto los turistas como los locales com­prendan el valor de estos sitios y actúen con respeto hacia ellos. Al hacerlo, no solo se protege la his­toria y la cultura, sino que tam­bién se garantiza que estos teso­ros puedan ser disfrutados por las generaciones futuras.

Este incidente subraya la nece­sidad de una mayor conciencia y respeto por los lugares histó­ricos. Es un recordatorio de que todos debemos trabajar para proteger y preservar nuestro pa­trimonio cultural.