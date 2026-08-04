La Junta de Portavoces del Senado, presidida por Miguel Ángel Torres Morales, aprobó por unanimidad que las siete comisiones ordinarias legislativas estén integradas por 12 senadores durante el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

El mismo número de integrantes tendrán la Comisión de Procedimientos Especiales y la Comisión de Control Político sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo.

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Así será la distribución por bancadas

La distribución proporcional de escaños en cada comisión quedó establecida de la siguiente manera:

Fuerza Popular: 4 senadores.

4 senadores. Juntos por el Perú: 3 senadores.

3 senadores. Renovación Popular: 2 senadores.

2 senadores. Partido del Buen Gobierno: 1 senador.

1 senador. Partido Cívico Obras: 1 senador.

1 senador. Ahora Nación: 1 senador.

Siete comisiones ordinarias legislativas

Las comisiones ordinarias del Senado para el periodo 2026-2027 serán:

Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.

Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno.

Comisión de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo.

Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor.

Comisión de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.

Comisión de Gestión del Estado y Contraloría.

Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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Comisiones de Ética e Inteligencia

La Junta de Portavoces también acordó la conformación de la Comisión de Ética Parlamentaria, que estará integrada por un senador de cada grupo parlamentario, sumando seis miembros.

Asimismo, definió la integración de la Comisión de Inteligencia, la cual contará con cinco miembros titulares y permanentes durante todo el periodo parlamentario.

La distribución será la siguiente:

Dos senadores de Fuerza Popular.

Un senador de Juntos por el Perú.

Un senador de Renovación Popular.

Un senador del Partido del Buen Gobierno.

Pleno ratificará los acuerdos

Antes de concluir la sesión de la Junta de Portavoces, el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, informó que los acuerdos serán sometidos a ratificación durante la sesión plenaria convocada para el miércoles 5 de agosto.