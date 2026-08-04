El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, afirmó que las Fuerzas Armadas no deben asumir la conducción de la lucha contra la criminalidad y sostuvo que esa responsabilidad debe mantenerse bajo el liderazgo de la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo militar en operaciones específicas.

En declaraciones a la prensa, el exoficial indicó que esperará conocer el proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo solicitará facultades legislativas en materia de seguridad antes de fijar una posición definitiva sobre la propuesta.

No obstante, señaló que, por la experiencia acumulada en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la minería ilegal, la investigación criminal debe continuar siendo una función de la Policía Nacional.

“A través de la experiencia que hemos tenido por años de trabajar contra el terrorismo y tráfico de drogas, las FF.AA. no deberían dirigir la lucha contra la inseguridad ciudadana, porque es un tema de investigación policial”, manifestó.

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Harvey Colchado, diputado: A través de la experiencia que hemos tenido por años de trabajar contra el terrorismo y tráfico de drogas, las FF.AA. no deberían dirigir la lucha contra la inseguridad ciudadana, porque es un tema de investigación policial



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Propone mantener el modelo de apoyo de las Fuerzas Armadas

Colchado recordó que las operaciones desarrolladas contra el terrorismo en el Alto Huallaga y los recientes golpes contra organizaciones vinculadas a la minería ilegal fueron liderados por la Policía Nacional con respaldo de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, sostuvo que ese esquema de cooperación entre ambas instituciones debería mantenerse en la estrategia para enfrentar al crimen organizado.

Cuestiona presencia de militares en el transporte público

El legislador también se pronunció sobre la propuesta de incorporar militares en el transporte público y en establecimientos penitenciarios, al considerar que estas medidas no representan una solución estructural frente a la inseguridad.

Según indicó, el Estado debería priorizar el fortalecimiento de la inteligencia policial, la investigación criminal, la adquisición de tecnología y el financiamiento de las unidades especializadas dedicadas a combatir la extorsión y las organizaciones criminales.

Critica gestión de la PNP y pide fortalecer la inteligencia

Durante sus declaraciones, Colchado cuestionó la gestión del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, al señalar que, a su juicio, no se han obtenido resultados suficientes frente al avance de la delincuencia y planteó su relevo.

Asimismo, puso en duda que la reducción de homicidios refleje una mejora real de la seguridad ciudadana, al sostener que muchas víctimas de extorsión optan por no denunciar debido al temor a represalias.

Finalmente, afirmó que el principal problema no radica en la falta de presupuesto, sino en la gestión de los recursos destinados a la seguridad, e instó al Ministerio del Interior a fortalecer las áreas de inteligencia, investigación criminal y equipamiento tecnológico de la Policía Nacional antes de ampliar el rol operativo de las Fuerzas Armadas.