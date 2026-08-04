El senador Alfonso López-Chau, de Ahora Nación (AN), afirmó que las bancadas de oposición buscarán construir una posición común antes de definir su voto sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.

“Ahora vamos a concertar las cuatro fuerzas para tratar de tener una idea común. Esa es la verdad”, declaró a la prensa.

El legislador anunció que se reunirá hoy a las 9:00 a.m. con representantes de Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno y el Partido Cívico Obras.

“El gobierno, me imagino, que ha hecho los ajustes que estime convenientes (...) tenemos toda la disposición”, expresó.