Las municipalidades distritales de Cerro Colorado, Tiabaya, Yanahuara y José Luis Bustamante y Rivero, aún no cuentan con intervenciones plenamente financiadas, ni listas para ejecutarse frente a la próxima temporada de lluvias y el fenómeno El Niño 2026-2027. Así lo advirtió la Contraloría General de la República, que identificó deficiencias en la planificación, evaluación técnica y gestión de recursos para atender zonas críticas expuestas a inundaciones, desbordes y erosión.

SIN GESTIONES

En Cerro Colorado, el órgano de control detectó que la comuna no gestionó oportunamente el financiamiento para ejecutar siete intervenciones recomendadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en quebradas y cauces de la cuenca Quilca-Vítor-Chili. Estas obras demandarían una inversión referencial de S/ 11,1 millones. Seis fichas técnicas permanecen en evaluación y una no coincide con la ubicación ni con la propuesta técnica planteada por la ANA.

En Tiabaya, la Contraloría observó que se aprobó una intervención en el sector Puente Tiabaya sin una verificación suficiente de las condiciones del terreno. La ficha técnica contempla la construcción de diques de tres metros de altura con una inversión de S/ 2,56 millones; sin embargo, la inspección evidenció que el desnivel natural del área podría hacer innecesarias algunas de esas estructuras. En la zona existen alrededor de cuatro hectáreas de cultivos y una bocatoma que podrían verse afectadas por un eventual desborde del río Chili.

En Yanahuara, la municipalidad recibió tres fichas técnicas para intervenir los sectores San Rafael-Puente Concordia, Los Arrayanes y la urbanización Mariscal, tercera etapa. Aunque acreditó coordinaciones con otras entidades y solicitudes de apoyo al Gobierno Regional de Arequipa, aún no dispone del financiamiento necesario para ejecutar las obras antes del periodo de lluvias. Las acciones propuestas en la torrentera Chullo incluyen descolmatación, reparación de canales, reposición de puentes y construcción de defensas ribereñas, con un presupuesto preliminar de S/ 10,85 millones.

En José Luis Bustamante y Rivero, el órgano de control constató que la comuna no evaluó ni verificó en campo tres fichas técnicas correspondientes al puente Acomayo y las quebradas Los Incas y La Cantuta. Tampoco gestionó modificaciones presupuestarias para ejecutar las intervenciones, valorizadas en S/ 547 002,75, pese a que los sectores fueron clasificados con un nivel de peligro muy alto. Los trabajos propuestos consisten principalmente en la limpieza y descolmatación de cauces.

El informe fue enviado a los municipios para que trabajen en prevención de cara a las lluvias,