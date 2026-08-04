El sismo registrado el pasado 18 de julio y el colapso de la Carretera Central afectaron seriamente la actividad turística en Junín durante el feriado largo por Fiestas Patrias. La directora regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) Junín, Dania Vila, confirmó que las cancelaciones de reservas comenzaron apenas se difundió la emergencia a nivel nacional, principalmente en el valle del Mantaro, donde la ocupación estuvo muy por debajo de lo esperado.

“La imagen de nuestra región se vio afectada con el sismo y eso perjudicó a toda la cadena productiva. Apenas la gente escuchó las noticias empezaron a disminuir las reservas y las cancelaciones llegaron al 40%”, señaló la funcionaria. Explicó que muchos visitantes habían programado sus viajes con semanas de anticipación, pero decidieron desistir tras conocer la emergencia y las continuas réplicas.

Colapso de la vía

A este escenario se sumó la congestión en la Carretera Central, ocasionada por accidentes de tránsito y la gran cantidad de vehículos que intentaban llegar a la región. Según Vila, pese a las restricciones aplicadas al transporte de carga pesada, las medidas no lograron evitar largas esperas.

“Hubo personas que demoraron hasta 24 horas en llegar y nuevamente las reservas se vieron afectadas por las cancelaciones”, sostuvo.

La directora precisó que el impacto fue mayor en el valle del Mantaro, donde además del sismo se suspendieron diversas actividades por las celebraciones patrias y la emergencia.

“Nos encontrábamos en dos escenarios: no podíamos dejar de promover la economía, pero al mismo tiempo debíamos solidarizarnos con las familias afectadas en Huancayo y Chupaca”, manifestó.

El monitoreo realizado por la Dircetur evidenció que el golpe económico alcanzó a toda la cadena turística. Agencias de viajes, hoteles, restaurantes, transportistas, guías oficiales y artesanos reportaron una disminución en la llegada de visitantes.

“Las agencias unían uno o dos vehículos entre varias empresas y eso no les genera sostenibilidad económica. Sí hubo visitas, pero no en la cantidad que esperábamos”, indicó.

Los favorecidos

Pese a este panorama, la Selva Central mostró un comportamiento distinto. El monitoreo de la Dircetur registró una ocupación hotelera del 63,3 % (resaltando las visitas a Satipo), mientras que el valle del Mantaro alcanzó 49,8 % y la zona andina llegó al 50 % entre el 27 y 28 de julio. Incluso algunos establecimientos de la Selva Central lograron una ocupación total durante determinados días.

Uno de los casos que más llamó la atención fue Satipo.

“Siempre ha sido una de las últimas provincias en ocupabilidad, pero esta vez fue la primera. El 27 de julio ya tenía una ocupación superior al 62 % y luego se mantuvo alrededor del 50 %”, explicó Vila, al destacar que junto con Chanchamayo concentró la mayor preferencia de visitantes durante el feriado.

La funcionaria aclaró que todavía no existen cifras oficiales consolidadas sobre el número total de arribos, ya que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) entrega esos reportes varios meses después. Sin embargo, señaló que el monitoreo regional permite confirmar que la campaña fue una de las más complicadas para el sector en el Valle del Mantaro.

“No fue lo que hubiéramos esperado ni fue complaciente para el mercado turístico regional”, afirmó.

Frente a este escenario, Vila consideró indispensable fortalecer la conectividad hacia Junín y respaldar a las agencias de viajes para consolidar la recuperación del sector. Recordó que la región cuenta con 464 recursos turísticos inventariados, genera más de 69 mil empleos vinculados al turismo y, entre 2018 y 2026, incorporó 206 nuevas agencias de viajes, aunque sostuvo que ese crecimiento debe ir acompañado de mayores estándares de calidad, seguridad y formalidad.