Accidente ocurrió en el cruce de las avenidas España con Mansiche.
Accidente ocurrió en el cruce de las avenidas España con Mansiche.

Tres heridos dejó el choque entre dos taxis en el cruce de las avenidas España y Mansiche, en inmediaciones del parque Yonel Arrollo Sánchez de .

El accidente dejó con lesiones al chofer de uno de los automóviles, así como a una pasajera de 40 años y a su hijo, de apróximadamente 10 años.

Al lugar llegaron bomberos y serenos del municipio provincial, quienes auxiliaron y trasladaron a los lesionados a la clínica San Pablo. Agentes del Escuadrón de Emergencias y de la Unidad de Tránsito también se hicieron presentes. Ellos remolcaron ambos vehículos a la comisaría El Alambre para el inicio de las investigaciones.

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