Tres heridos dejó el choque entre dos taxis en el cruce de las avenidas España y Mansiche, en inmediaciones del parque Yonel Arrollo Sánchez de Trujillo.

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El accidente dejó con lesiones al chofer de uno de los automóviles, así como a una pasajera de 40 años y a su hijo, de apróximadamente 10 años.

Al lugar llegaron bomberos y serenos del municipio provincial, quienes auxiliaron y trasladaron a los lesionados a la clínica San Pablo. Agentes del Escuadrón de Emergencias y de la Unidad de Tránsito también se hicieron presentes. Ellos remolcaron ambos vehículos a la comisaría El Alambre para el inicio de las investigaciones.