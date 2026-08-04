La quebrada El León, en Trujillo, sigue preocupando ante la llegada del fenómeno El Niño debido a que irresponsables han “llenado” de basura y desmonte su cauce.

Frente a esta problemática, la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, en convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ejecuta trabajos de limpieza y descolmatación en la cuenca media de El León, en el sector Poza 01 – Canal Sur (Tramo II), ubicado en el distrito de Huanchaco.

VER MÁS| El Niño: alcalde de Trujillo se reunirá con presidenta Keiko Fujimori para impulsar obras de prevención

En este punto se intervendrán 420 metros con la finalidad de retirar, durante los próximos 60 días, unos 18,921 metros cúbicos de residuos sólidos.

Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil, lamentó que, a pesar de las continuas intervenciones y coordinaciones con los municipios locales, el arrojo y acumulación de residuos sólidos sea una constante.

Criticó que limpien constantemente la zona y al día siguiente vuelva a aparecer con desechos, exponiendo al peligro a miles de familias que viven aguas abajo.

“La población debe entender que las quebradas no son botaderos. Cada desmonte o bolsa de basura que se arroja reduce la capacidad del cauce y aumenta el riesgo de desbordes durante las lluvias. Además, esta conducta ya constituye un delito”, enfatizó.

La autoridad recordó que la Ley N° 32523 sanciona con penas de hasta seis años de prisión a quienes arrojen residuos sólidos en quebradas, ríos o cauces naturales, debido al grave peligro que representan para la vida, el ambiente y la infraestructura.

Asimismo, hizo un llamado a los gobiernos locales a asumir un rol más activo en la vigilancia y fiscalización de estos espacios. Recordó que existe el compromiso de las municipalidades de Trujillo y Huanchaco para sensibilizar e intervenir en estos espacios, lo que no se estaría cumpliendo.

Cabe destacar que el Gobierno Regional de La Libertad ha identificado diez invasiones en la faja marginal de la quebrada El León. A l fecha logró liberar dos de ellas.