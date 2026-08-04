La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, presidida por la primera vicepresidenta Analí Márquez Huanca, aprobó por mayoría el número de integrantes de las 16 comisiones ordinarias legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Asimismo, el órgano parlamentario dio luz verde a la conformación de la Comisión de Ética Parlamentaria, que ejercerá funciones durante los próximos dos años.

Comisiones con 26 integrantes

Las siguientes comisiones estarán conformadas por 26 diputados:

Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.

Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría.

Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

Educación, Cultura y Deporte.

Justicia y Derechos Humanos.

Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.

Infraestructura, Vivienda y Transportes.

Comisiones con 20 integrantes

Las siguientes comisiones contarán con 20 diputados:

Defensa Nacional y Orden Interno.

Desarrollo Agrario.

Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos.

Energía y Minas.

Producción, Comercio Exterior y Turismo.

Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Salud.

Trabajo y Seguridad Social.

Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

También se definieron las comisiones no legislativas

Durante la sesión, la Junta de Portavoces aprobó la composición de las comisiones ordinarias no legislativas para el mismo periodo parlamentario.

La Comisión de Acusaciones Constitucionales estará integrada por 26 miembros, mientras que la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo y la Comisión de Ética Parlamentaria tendrán seis integrantes cada una, conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados.

Así quedó conformada la Comisión de Ética Parlamentaria

La conformación de la Comisión de Ética fue aprobada por unanimidad, luego de que cada portavoz presentara la propuesta correspondiente.

Los seis integrantes serán:

Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular).

(Fuerza Popular). César Tito Rojas (Juntos por el Perú).

(Juntos por el Perú). Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno).

(Partido del Buen Gobierno). Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular).

(Renovación Popular). Heber López Letona (Obras).

(Obras). Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación).

Pleno deberá ratificar los acuerdos

Antes de concluir la sesión, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez Huanca, informó que el Pleno se reunirá el miércoles 5 de agosto, a las 4:00 p. m., para ratificar los acuerdos adoptados por la Junta de Portavoces.