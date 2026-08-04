El Gobierno designó a Juan Teodoro Falconi Gálvez como viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), mediante una resolución suprema publicada este martes en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El dispositivo lleva la firma de Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego y encargado del despacho del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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Aceptan renuncia de Shadia Valdez Tejada

Previamente, otra resolución suprema oficializó la aceptación de la renuncia de Shadia Valdez Tejada al cargo de viceministra de Justicia.

El documento expresa el agradecimiento del Ejecutivo por los servicios prestados durante su gestión en el Minjusdh.

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Trayectoria de Juan Teodoro Falconi Gálvez

Juan Teodoro Falconi Gálvez es abogado y cuenta con más de 20 años de experiencia en la administración pública, donde ha desempeñado diversos cargos en el Estado.

Entre sus antecedentes figura su designación como viceministro de Justicia en 2017, durante el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando Enrique Mendoza se desempeñaba como ministro de Justicia.

Ese mismo año también presidió la Comisión de Gracias Presidenciales.

Experiencia reciente en la PCM

Antes de su nuevo nombramiento, Falconi Gálvez ocupó el cargo de secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en 2025.

Con su designación, el Ejecutivo renueva la conducción del Viceministerio de Justicia, una de las principales instancias técnicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.