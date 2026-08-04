Tras su sorpresiva salida de La Bella Luz, Naldy Saldaña rompió su silencio y aclaró que su alejamiento de la agrupación no estuvo relacionado con nuevos proyectos personales.

En entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, la cantante denunció a César Sánchez Chavesta, director de La Bella Luz, por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual.

Según relató Naldy Saldaña, el caso ya se encuentra bajo investigación de la Fiscalía. Además, presentó videos que, según afirmó, evidenciarían los actos de hostigamiento y violencia denunciados.

La intérprete confesó que, en ese momento, no supo cómo reaccionar ni a quién recurrir para pedir ayuda: “No sabía exactamente a quién decirle, quién me podía ayudar. Me sentía muy, muy vulnerada en ese momento”, expresó entre lágrimas.

Saldaña señaló que el episodio ocurrió el pasado 18 de junio mientras realizaban un ensayo. Según su versión, la situación se habría registrado cuando salió del lugar para ir al baño.

“Nosotros ensayamos de 10 a.m. a 8 p.m. Todo estaba bien, ensayando. Yo voy al baño. Cuando salgo me quiere dar como que el encuentro, o sea, como a no dejarme pasar. Él viene y me intenta besar, me empieza a tocar”, relató.

El documento policial expuesto en el programa de Magaly Medina indica que César Sánchez Chavesta es primo de Óscar Custodio Chavesta, dueño de la agrupación de cumbia.

“Logro soltarme y él me llama y no sé, yo ahora veo el video y ni siquiera entiendo cómo... Debe ser por el miedo. Estaba asustada. Yo regreso porque pensé que él me iba a decir algo, no sé, que me iba a gritar. Me vuelve a agarrar incluso más fuerte. Empieza a meter la mano por todos lados. E incluso a apretarme más fuerte de lo que ya me había apretado y yo empiezo a forcejear para querer soltarme”, añadió.

De acuerdo con el testimonio de la intérprete, los actos de acoso no serían recientes, pues señaló que estas situaciones habrían ocurrido desde meses atrás.

La cantante señaló que, luego de lo ocurrido, solicitó al propietario de la agrupación que interviniera, pero sostuvo que las circunstancias continuaron de la misma manera.

“Yo nunca me quise ir de la orquesta, por eso yo trabajé un mes más ahí. A pesar de todas las cosas que habían sucedido, a pesar que yo no me sentí respaldada. Me siento sola y no puedo verlo. No soporto verlo. O sea, no cambiaba nada. Por eso yo presenté mi renuncia a don Óscar, porque yo consideré que ya había hablado muchas veces con él y no se hacía nada. Solamente me decían: ‘Tranquila, tienes que superarlo poco a poco’”, manifestó.

Ante esta situación, la cantante optó por renunciar a La Bella Luz y afirmó que ya no podía seguir trabajando junto al director de la orquesta.