El anuncio de la reorganización del Sistema de Lavado de Activos en el Ministerio Público (MP) por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, quien señaló que este ha “fracasado”, fue respaldado en el Parlamento.

El presidente del Congreso, Miguel Torres, apoyó la decisión de Gálvez y cuestionó el uso de recursos públicos en las pesquisas desarrolladas por el equipo especial Lava Jato.

“No tengo ni la menor duda de que los millones de soles que fueron destinados a este tipo de investigaciones pudieron ser mejor encauzados”, declaró a la prensa.

De igual forma, el diputado Diego Bazán, de Renovación Popular, aseveró que la medida responde a la falta de resultados y no al reciente cambio de gobierno.

“El único país en Latinoamérica donde no se ha sancionado a nadie por estos casos es Perú, y esto es por culpa del Grupo Especial Lava Jato”, sostuvo.