Proyectos, que se ejecutan en las 12 provincias, corresponden a sectores Educación, Salud, Seguridad Ciudadana, Agricultura, entre otros.
Proyectos, que se ejecutan en las 12 provincias, corresponden a sectores Educación, Salud, Seguridad Ciudadana, Agricultura, entre otros.

El Gobierno Regional de informó que cerrará el periodo de gestión 2023-2026 con 400 obras e inversiones impulsadas en las doce provincias de la región. Esto la convierte en una de las administraciones con mayor ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo de los últimos años.

La administración que lidera Joana Cabrera Pimentel detalló que el listado comprende obras concluidas, en ejecución, en convocatoria o por convocar, así como proyectos estratégicos que transformarán la calidad de vida de los dos millones de liberteños.

“La gestión regional ha priorizado inversiones orientadas a reducir brechas históricas en educación, salud, infraestructura vial, seguridad ciudadana, agricultura, deporte, agua y saneamiento”, aseguró.

Por sectores

Del total de intervenciones, 120 corresponden al sector Educación, 58 a Salud, 85 a infraestructura vial, 14 a Seguridad Ciudadana, 31 a Agricultura, 30 a infraestructura deportiva y 54 a proyectos de agua, saneamiento, electrificación y otros servicios básicos. A esto hay que sumar que se preparan nuevas compras de logística para la PNP, así como nuevos trabajos de mantenimiento de establecimientos de salud en Bolívar y Trujillo.

Del total de inversiones, hay una cartera dinámica que incluye 20 proyectos actualmente en proceso de convocatoria y 30 nuevas obras que serán licitadas entre agosto y diciembre.

Además, la actual gestión busca sacar adelante 13 proyectos estratégicos gestionados ante el Gobierno Nacional, valorizados en más de 9 mil millones de soles. Entre ellos destaca el nuevo Hospital Regional Docente de Trujillo, cuya primera piedra se colocará en noviembre.

Asimismo, se tiene la III Etapa de Chavimochic; los hospitales Belén, Julcán y Tayabamba; la carretera Otuzco–Usquil, que ya cuenta con contrato firmado; así como las futuras vías Cachicadán–Huamachuco, Santiago de Chuco–Buena Vista y El Cruce–Sayapullo. Asimismo, el perfil del nuevo IREN Norte ya fue culminado y se definirá la modalidad de ejecución.

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