El Club Cienciano del Cusco logró una victoria importante al vencer a Universitario de Deportes con un marcador de 2-0 en un emocionante partido disputado en la Ciudad Imperial. Este encuentro, que se llevó a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, fue testigo de una actuación destacada por parte del equipo local, que supo aprovechar la ventaja de jugar en casa.

Cienciano mostró un juego sólido desde el inicio, con una defensa bien organizada y un ataque incisivo que presionó a la defensa de Universitario. Gracias a esta estrategia, el equipo cusqueño logró abrir el marcador en el primer tiempo con un gol de gran factura de Matías Succar.

En la segunda mitad, Cienciano continuó dominando el juego y consiguió ampliar su ventaja con un segundo gol de Carlos Garcés, sellando así una victoria contundente. La defensa de Universitario intentó contener la ofensiva local pero no pudo evitar que Cienciano aumentara su ventaja con un juego colectivo eficiente y determinante.

BUEN RITMO

La victoria de Cienciano se debió en gran parte a su capacidad para mantener la posesión del balón y generar oportunidades de gol. Además, la altitud de Cusco, un factor siempre determinante, jugó a favor del equipo local, que está acostumbrado a las condiciones de su ciudad.

Al concluir el encuentro, el entrenador de Cienciano expresó su satisfacción por el desempeño del equipo, destacando la importancia de este triunfo para las aspiraciones del club en la temporada. Los jugadores también fueron elogiados por su entrega y compromiso en el campo.

Este triunfo reafirma la competitividad de Cienciano en el torneo y deja a sus seguidores llenos de esperanza para lo que resta de la temporada. Recordemos que hace poco Cienciano eliminó al actual campeón de la Copa Sudamericana, Lanús de Argentina, pasando a octavos de final de este torneo internacional.